Один человек погиб при нападении на посольство Азербайджана в Тегеране

На посольство Азербайджана в Тегеране утром в пятницу, 27 января, было совершено вооруженное нападение, в результате которого один человек погиб, а один получил ранения. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

Как передают местные издания, нападение произошло примерно 8:30. Жертвой нападения стал отвечавший за охрану посольства сотрудник азербайджанских силовых структур, который оказал напавшим сопротивление. Еще один охранник был ранен.

На данный момент Азербайджан начал расследование случившегося.

Тем временем в пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана сообщили о двух пострадавших, уточнив, что они находятся в удовлетворительном состоянии.

«Нападавший, вооруженный автоматом Калашникова, прорвавшись через пост охраны, убил начальника охранной службы. При отражении нападения ранены двое сотрудников охраны. Их состояние оценивается как удовлетворительное», - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.