Shell рассматривает уход из розничного бизнеса в Британии, Германии и Нидерландах

Shell может выйти из розничных предприятий в Британии, Германии и Нидерландов Фото: REUTERS

Нефтегазовая компания Shell рассматривает вариант выхода из розничных предприятий, которые занимаются реализацией электроэнергии в Британии, Германии и Нидерландах. Виной тому взлет оптовых цен, из-за которых бизнес может стать нерентабельным. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно представленным данным, компания в течение нескольких месяцев будет составлять стратегический обзор трех предприятий, на основании которого планируется принять окончательное решение.

Агентство уточнило, что на фоне скачка оптовых цен Shell пришлось только в Британии вложить в розничный бизнес 1,5 млрд долларов.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще летом прошлого года генеральный директор нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден сообщил, что Европе предстоит тяжелая зима в связи с высокими затратами на энергию, которые будут вызваны выросшей стоимостью газа. По его мнению, европейским странам, возможно, придется вводить нормированное потребление газа.