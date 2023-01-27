ЕС открыл в Польше логистический хаб для помощи энергосистеме Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше открыли логистический хаб для доставки электрогенераторов на Украину, на приобретение которых Европейский союз выделил 114 миллионов евро. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил телеканал 5.ua, который уточняет, что на первом этапе будет доставлена 1 000 новых генераторов.

По данным издания «Украинская правда», новый энергетический хаб Европейского союза, названный rescEU, будет служить логистическим центром для предоставления экстренной энергетической помощи Киеву, о чем ранее говорилось в заявлении Европейской службы внешних дел. Уточняется, что данный хаб поможет международным партнерам, а также частному сектору, направлять помощь Украине, а Европейский союз будет полностью финансировать эту транспортировку.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о поставках Украине энергетического оборудования из Европейского союза для восстановления поврежденной инфраструктуры, отметив, что это будут делать 12 стран.