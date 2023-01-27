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НовостиЭкономика27 января 2023 10:27

Reuters: Украина закупает российский углеводородный газ через страны Балтии

Украинские компании выбирают его из-за относительно невысокой цены
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Украина закупает российский углеводородный газ через страны Балтии

Украина закупает российский углеводородный газ через страны Балтии

Фото: REUTERS

Страны Балтии, в частности Латвия и Литва, нарастили закупку сжиженного углеводородного газа (СУГ) у России, чтобы перепродавать их часть Украине, рассказали источники, знакомые с вопросом.

По информации Reuters, украинские компании выбирают СУГ из-за его относительно невысокой цены. СУГ используется в качестве топлива для автомобилей, отопления и производства нефтехимических продуктов. Санкции Евросоюза не распространяются на поставки СУГ, поэтому страны Балтии закупают его без ограничений, отмечается в сообщении.

Издание заявило, что 90% импорт газа Латвией приходится как раз на российский углеводородный газ, в Литве – 50%. Как утверждает агентство, эти страны поставили на Украну в декабре прошлого года 15 тысяч тонн СУГ – это 15% от общего импорта этого вида топлива за прошлый месяц. Источники издания рассказали, что Украина закупает российский СУГ в Прибалтике со скидкой в 150-200 долларов по сравнению с импортом из Польши и Румынии.