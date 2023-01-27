В Италии создали петицию против обращения Зеленского на музыкальном фестивале "Сан-Ремо" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свыше 31 тысячи человек в Италии подписали петицию, созданную против обращения президента Украины Владимира Зеленского на музыкальном фестивале «Сан-Ремо». Об этом говорят данные, представленные на новостном сайте byoblu, где опубликована петиция.

Организаторы всемирно известного конкурса песни «Сан-Ремо» собираются показать видеообращение украинского лидера в заключительный день 11 февраля 2023 года.

По состоянию на утро пятницы, 27 января, петицию против выступления Зеленского подписали уже 31 085 человек, среди которых известные итальянские журналисты, политики, а также преподаватели университетов. Так, петицию подписал бывший генеральный директор телеканала Rai 2 Карло Фреччеро, один из основателей «Движения 5 звезд» и бывший депутат Алессандро Ди Баттиста.

Авторы инициативы высказались против милитаризации фестиваля, заявляя, что «музыка не должна иметь ничего общего с военной пропагандой». В их обращении говорится о том, что конкурс представляет на международной арене культурный облик Италии, которая из-за поддержки Украины «отказалась от роли геополитического посредника».