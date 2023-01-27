Путин обсудил с Совбезом границу континентального шельфа в Северном Ледовитом океане Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин 27 января обсудил с постоянными членами Совета Безопасности РФ внутреннюю повестку и вопросы внешней границы континентального шельфа страны в Северном Ледовитом океане.

- У нас сегодня несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопроса внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане, - сказал глава государства.

Напомним, в прошлом году Владимир Путин поставил задачу: в 2024 году по Северному морскому пути перевезти 80 млн тонн грузов. Среди тех, кто работает над решением этой задачи, ученые и эксперты Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова.

Также сайт KP.RU писал, что развитие Северного морского пути - один из тех проектов, которые претендуют на неизменность планов даже в новых, резко изменившихся геополитических и экономических условиях.