Бельгия выделит Украине пакет военной помощи на 92 млн евро

Бельгия отказалось от решения направить старую бронетехнику из-за дороговизны и сложности выкупа Фото: REUTERS

Бельгия предоставит Украине пакет военной помощи на 92 млн евро. Об этом объявил министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и премьер-министр Александер Де Кроо.

"Бельгия выделит Украине самый значительный пакет военной помощи с февраля прошлого года, объемом 92 млн евро", - сообщил Де Кроо.

По данным телеканал RTBF, Бельгия отказалось от решения направить старую бронетехнику из-за дороговизны и сложности выкупа и модернизации. Уточняется, что поставка будет включать автомобили, переносные зенитные комплексы стрелковое и легкое противотанковое оружие.

"Программа включает автомашины, переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые гранатометы, пулеметы и штурмовые винтовки, которые государство выкупит у компании FN Herstal", - подчеркнула Дедондер.

Напомним, министр обороны Бельгии Дедондер ранее ответила на просьбы Украины поставить танки Leopard, сообщив об отсутствии у Брюсселя исправных танков для их отправки, отметив, что они были распроданы еще десять лет назад.

Дедондер сообщила, что на данный момент танки хранятся у частных компаний, которые могут их продать Министерству обороны по цене в 500 тысяч евро за единицу, в то время как ранее танки "отдавали за ненадобностью" всего за 10-15 тысяч евро. Тем не менее, глава военного ведомства предложила направить Украине альтернативу.