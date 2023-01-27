Масштабную онлайн-экскурсию по блокадному Ленинграду представят к 79-й годовщине освобождения города. Фотохроника ТАСС

В пятницу, 27 января 2023 года, исполняется 79 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда, а также 80 лет со дня прорыва блокадного кольца около города. Как передает Life.ru, честь даты Telegram-канал Mash подготовил масштабный спецпроект, в том числе интерактивную карту города того времен, а также видео-эксплейнер про главный события и воздушную съемку по музею-диораме «Прорыв блокады Ленинграда».

Интерактивная карта содержит свыше 35 точек, среди которых исторический центр Санкт-Петербурга. Одиним из объектов на карте является квартира на Большой Пушкарской, где была написана 7-я симфония Шостаковича, которая исполнялась на концерте в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года, а оркестром из 27 музыкантов дирижировал Карл Элиасберг.

Кроме того, на карте можно увидеть Ленинградский зоопарк, который был единожды закрыт в период блокадной зимы 1941-1942. Тем не менее, даже в самые тяжкие и голодные времена у людей не возникало мысли убивать этих животных ради еды.