В Госдуме назвали возвратом в первобытное общество идею изъятия замороженных российских средств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с Lenta.ru отметил, что попытки Европейского союза найти юридические основания для изъятия замороженных российских средств в пользу Киев противоречат международному праву.

Депутат напомнил, что сейчас в Евросоюзе формируется юридический отдел, отметив, что таким образом европейские политики «прикрываются юристами и бюрократическими винтиками, чтобы отсутствие всех оснований не обсуждалось». Как он заявил, изъятие этих средств совершенно противоречит духу, а также букве международного права.

«Меняется не просто структура миропорядка, меняется ценностный подход, меняются правила игры, складывающиеся тысячелетиями. Мы возвращаемся даже не в феодальное общество, а в первобытнообщинное общество», - добавил он.

Ранее российское посольство в Вашингтоне прокомментировали американские планы передать активы Киеву. Как писал «Пятый канал», в дипмиссии заявили, что это дискредитирует сводное предпринимательство в США.

Тем временем, Финляндия, как сообщал ФАН, в рамках санкционной политики заморозила российские активы на сумму 187 млн евро