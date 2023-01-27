Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 января 2023 15:09

В Госдуме назвали возвратом в первобытное общество идею изъятия замороженных российских средств

Депутат Кирьянов назвал возвратом в первобытное общество идею изъятия замороженных российских средств
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Госдуме назвали возвратом в первобытное общество идею изъятия замороженных российских средств

В Госдуме назвали возвратом в первобытное общество идею изъятия замороженных российских средств

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с Lenta.ru отметил, что попытки Европейского союза найти юридические основания для изъятия замороженных российских средств в пользу Киев противоречат международному праву.

Депутат напомнил, что сейчас в Евросоюзе формируется юридический отдел, отметив, что таким образом европейские политики «прикрываются юристами и бюрократическими винтиками, чтобы отсутствие всех оснований не обсуждалось». Как он заявил, изъятие этих средств совершенно противоречит духу, а также букве международного права.

«Меняется не просто структура миропорядка, меняется ценностный подход, меняются правила игры, складывающиеся тысячелетиями. Мы возвращаемся даже не в феодальное общество, а в первобытнообщинное общество», - добавил он.

Ранее российское посольство в Вашингтоне прокомментировали американские планы передать активы Киеву. Как писал «Пятый канал», в дипмиссии заявили, что это дискредитирует сводное предпринимательство в США.

Тем временем, Финляндия, как сообщал ФАН, в рамках санкционной политики заморозила российские активы на сумму 187 млн евро