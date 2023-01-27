Названы главные признаки и причины депрессии Фото: Shutterstock

Психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим с РИАМО назвала причины возникновения депрессии, а также рассказала, что двигательная заторможенность, снижение настроения и нарушение мышления являются основными признаками депрессии.

«Первый признак, по которому можно определить депрессию, это снижение настроения, постоянный депрессивный фон - человек невеселый, грустный, подавленный», - отметила специалист.

Эксперт сообщила, что реактивная депрессия возникает из-за психологических травм, таких как смерть близких, развод, инвалидность, а также увольнение и другие. При этом депрессия может возникать напротив на волне успеха. Невротическая депрессия является последствием хронического стресса, развиваясь, когда человек длительное время находится в состоянии напряжения.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал о продуктах, которые могут спровоцировать депрессию. Как писал телеканал «360» специалист сообщил, что заявил, что приступы тревожности и депрессию может вызывать сахар.

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