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НовостиЗвезды27 января 2023 16:39

Анна Калашникова перестала скрывать нового кавалера

На Мосфильме стартовала престижная кинопремия
Алина ЧЕРНОВА
Анна Калашникова

Анна Калашникова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одной из первых на красную дорожку вышла певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова. Помимо блеска бриллиантов, артистка привлекла внимание репортеров новым кавалером, которого, как выяснилось, долго скрывала от прессы.

К «акулам пера» Анна вышла с 31-летним футболистом Иваном Новосельцевым. Спортсмен тоже был одет «дорого-богато», а тотал-луке Бальман, на который ушло несколько миллионов рублей.

Напомним: ранее Новосельцев был женат на баскетболистке Катерине Кейру. Брак продлился всего 4 года. Уже после развода Катерина родила их сына Теодора.

Карьера футболиста тоже похожа на американские горки. В январе 2019 года Новосельцев перешёл в «Ростов». А в августе прошлого года стало известно, что Иван пополнил команду Азамата Мусагалиева «10 is 10» из медийной футбольной лиги.

- Иван - отличный парень и настоящий джентльмен. Мы давно общаемся, - призналась KP.RU Анна Калашникова.