Терапевт напомнила о смертельной опасности краснухи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Краснуха считается одной из самых заразных болезней и может привести даже к смертельному исходу. Поэтому сразу, если возникают симптомы, нужно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Врач-терапевт Ирина Ярцева говорит, что в детском возрасте краснуха, как и ветрянка, переносятся гораздо легче. Но бывают исключения: если появилась температура и недомогание, нужно обратиться к врачу.

Не всегда ребенок будет госпитализирован, лечение возможно на дому. Но главное, чтобы врач дал верные рекомендации.

Из-за антипрививочников, случаи заболевания краснухой сейчас участились.

Болезнь также опасна для беременных. Вирус может привести к гибели плода. А у пожилых пациентов сильно ослабить иммунитет и спровоцировать обострение хронических недугов.

- Единственный проверенный способ защититься - это пройти вакцинацию. Прививка даст пожизненный иммунитет от краснухи, - заключила врач в беседе с Пятым каналом.

Кстати, при борьбе с повышенной температурой нужно быть особенно осторожным. Если превысить суточную дозировку жаропонижающего у ребенка, то может развился синдром Рея. Это острое состояние, характеризующееся тяжелым поражением печени и нервной системы, пишет газета "Известия".

Ранее врач-педиатр Елена Игринева рассказала в беседе с RT, сколько сладкого можно ребенку, а также какие сладости самые вредные.