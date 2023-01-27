Терапевт напомнила о смертельной опасности краснухи
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Краснуха считается одной из самых заразных болезней и может привести даже к смертельному исходу. Поэтому сразу, если возникают симптомы, нужно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.
Врач-терапевт Ирина Ярцева говорит, что в детском возрасте краснуха, как и ветрянка, переносятся гораздо легче. Но бывают исключения: если появилась температура и недомогание, нужно обратиться к врачу.
Не всегда ребенок будет госпитализирован, лечение возможно на дому. Но главное, чтобы врач дал верные рекомендации.
Из-за антипрививочников, случаи заболевания краснухой сейчас участились.
Болезнь также опасна для беременных. Вирус может привести к гибели плода. А у пожилых пациентов сильно ослабить иммунитет и спровоцировать обострение хронических недугов.
- Единственный проверенный способ защититься - это пройти вакцинацию. Прививка даст пожизненный иммунитет от краснухи, - заключила врач в беседе с Пятым каналом.
Кстати, при борьбе с повышенной температурой нужно быть особенно осторожным. Если превысить суточную дозировку жаропонижающего у ребенка, то может развился синдром Рея. Это острое состояние, характеризующееся тяжелым поражением печени и нервной системы, пишет газета "Известия".
Ранее врач-педиатр Елена Игринева рассказала в беседе с RT, сколько сладкого можно ребенку, а также какие сладости самые вредные.