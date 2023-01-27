Минюст России включил лидера группы Little Big Илью Прусикина в реестр иноагентов Фото: Иван МАКЕЕВ

27 января Минюст России дополнил реестр иноагентов. Теперь туда включили лидера группы Little Big Илью Прусикина*. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

- Прусикин* получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить спецоперацию, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Little Big в России получали по 100 тысяч долларов за концерт на частном мероприятии. Осенью прошлого года группа отправилась в мини-тур по Европе (12 городов), а там много не заработаешь: залы небольшие, где-то не продавались билеты и концерты отменяли, где-то им просто запретили выступать. Позже Прусикин* жаловался на безденежье.

13 января Минюст России расширил список иностранных агентов. Туда был включил актер Артур Смольянинов*, журналист Артемий Троицкий*, юрист Анатолий Фурсов*, бывший священник Сергей Кирсанов*, журналист Александр Шелест*.

*Лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом