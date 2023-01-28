Политические элиты ФРГ призвали главу МИД страны Анналену Бербок уйти в отставку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер убежден, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок должна дать разъяснения относительно своих слов о войне Германии с Россией. По мнению Кречмера, дипломат высказалась двусмысленно.

«Министр иностранных дел — наш главный дипломат. Она должна тщательно обдумывать свои слова. В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных высказываний», — заявил Михаэль Кречмер в своем большом интервью влиятельной немецкой газете Sachsische Zeitung.

Кроме того, политик подчеркнул, что так или иначе Бербок должна понести наказание за свое крайне неосторожное публичное заявление. Он напомнил, что в других государствах после подобных резонансных скандальных историй многие высокопоставленные чиновники сразу же немедленно уходили в отставку. Впрочем, Кречмер не берется прогнозировать, чем в итоге завершится инцидент с участием Анналены Бербок.

Ранее Бербок в ходе одного из публичных выступлений сообщила, что в настоящее время "Германия воюет с Россией". Позднее она уточнила, что не имела в виду прямое военное противостояние между странами, а лишь говорила об оказываемой немецкими властями поддержке киевскому националистическому режиму.