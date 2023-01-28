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НовостиПолитика27 января 2023 23:32

РИА Новости: артиллерия ВС РФ нанесла удар по украинским диверсантам из пушек «Гиацинт»

Артиллерия ВС РФ нанесла удар по украинским диверсантам из пушек «Гиацинт»
Александр КИСЛОВ
Артиллерия Вооруженных сил РФ ударила по украинским диверсантам из пушек «Гиацинт»

Артиллерия Вооруженных сил РФ ударила по украинским диверсантам из пушек «Гиацинт»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные в рамках проведения спецоперации на Украине успешно применили пушку "Гиацинт" для борьбы с украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике.

По данным информационного агентства РИА Новости, корреспонденты которого лично пообщались с бойцами ВС РФ, участвующими в СВО, сначала российские военные сумели вычислить украинских диверсантов и успешно и точно определить их местонахождение.

После этого артиллеристы нанесли удар по переданным им координатам из пушки "Гиацинт". В результате диверсанты, работавшие в интересах Вооруженных сил Украины, были успешно ликвидированы.

Упомянутая российские военными и военкорами 2А36 «Гиацинт-Б» — это советская 152-мм буксируемая пушка.

Она относится к крупнокалиберной артиллерии, и предназначена для работы в условиях боевых действий: в частности, для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники противника на марше, в местах сосредоточения и в опорных пунктах. Пушка может использоваться в различных погодно-климатических условиях. На испытаниях успешно применялась при температуре атмосферного воздуха от −50 °C до +50 °C.

Данная пушка на сегодняшний день стоит на вооружении артиллерии вооружённых сил России, Финляндии, а также государств СНГ (Содружества независимых государств) и ряда других стран.