Артиллерия Вооруженных сил РФ ударила по украинским диверсантам из пушек «Гиацинт» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные в рамках проведения спецоперации на Украине успешно применили пушку "Гиацинт" для борьбы с украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике.

По данным информационного агентства РИА Новости, корреспонденты которого лично пообщались с бойцами ВС РФ, участвующими в СВО, сначала российские военные сумели вычислить украинских диверсантов и успешно и точно определить их местонахождение.

После этого артиллеристы нанесли удар по переданным им координатам из пушки "Гиацинт". В результате диверсанты, работавшие в интересах Вооруженных сил Украины, были успешно ликвидированы.

Упомянутая российские военными и военкорами 2А36 «Гиацинт-Б» — это советская 152-мм буксируемая пушка.

Она относится к крупнокалиберной артиллерии, и предназначена для работы в условиях боевых действий: в частности, для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники противника на марше, в местах сосредоточения и в опорных пунктах. Пушка может использоваться в различных погодно-климатических условиях. На испытаниях успешно применялась при температуре атмосферного воздуха от −50 °C до +50 °C.

Данная пушка на сегодняшний день стоит на вооружении артиллерии вооружённых сил России, Финляндии, а также государств СНГ (Содружества независимых государств) и ряда других стран.