Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 января 2023 1:27

В МИД РФ заявили, что США вербуют хакеров для антироссийских операций в информпространстве

По данным российского внешнеполитического ведомства, США занимаются откровенно враждебной и незаконной деятельностью
Александр КИСЛОВ
Соединенные Штаты вербуют хакеров ради "кибервойны" с Россией

Соединенные Штаты вербуют хакеров ради "кибервойны" с Россией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США в настоящее время активно осуществляют агрессивные операции в отношении РФ в информационном пространстве. Соответствующее заявление сделал замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

Высокопоставленный российский дипломат рассказал в интервью информагентству ТАСС о том, что Москве уже хорошо известно о том, что Вашингтон вербует хакеров и тренирует украинскую "IT-армию": Вашингтон сознательно вербует хакеров, которые занимаются атаками на российскую интернет-инфраструктуру, а также осуществляют иные крайне деструктивные действия.

Ранее в российском министерстве иностранных дел сообщили о том, что отношения между Москвой и Вашингтоном за последнее время существенно деградировали. Теперь можно говорить о том, что никакого партнерского взаимодействия между государствами уже больше в принципе нет. При этом, как отметил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, причиной деградации двусторонних отношений стали деструктивные и необдуманные антироссийские действия со стороны Соединенных Штатов, Россия же долгое время была вполне открыта к прямому и честному диалогу с США, но никакой взаимности в ответ попросту не получала.