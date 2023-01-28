В МИД РФ заявили, что США вербуют хакеров для антироссийских операций в информпространстве

Соединенные Штаты вербуют хакеров ради "кибервойны" с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США в настоящее время активно осуществляют агрессивные операции в отношении РФ в информационном пространстве. Соответствующее заявление сделал замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

Высокопоставленный российский дипломат рассказал в интервью информагентству ТАСС о том, что Москве уже хорошо известно о том, что Вашингтон вербует хакеров и тренирует украинскую "IT-армию": Вашингтон сознательно вербует хакеров, которые занимаются атаками на российскую интернет-инфраструктуру, а также осуществляют иные крайне деструктивные действия.

Ранее в российском министерстве иностранных дел сообщили о том, что отношения между Москвой и Вашингтоном за последнее время существенно деградировали. Теперь можно говорить о том, что никакого партнерского взаимодействия между государствами уже больше в принципе нет. При этом, как отметил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, причиной деградации двусторонних отношений стали деструктивные и необдуманные антироссийские действия со стороны Соединенных Штатов, Россия же долгое время была вполне открыта к прямому и честному диалогу с США, но никакой взаимности в ответ попросту не получала.