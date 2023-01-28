Советник Пушилина рассказал, что Вооруженные силы РФ ведут "очень серьезные бои" за город Угледар

Ян Гагин подробно рассказал о ситуации в зоне проведения СВО РФ на Украине Фото: с личной страницы в соцсети.

Под Угледаром (Донецкая народная республика) прямо сейчас активно "идут жестокие бои", российские военные в данный момент занимают новые позиции на подступах к населенному пункту, а боевые действия идут уже на окраинах города.

Такие данные распространил представитель властей ДНР - советник врио руководителя Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

"Нужно отметить, что в непосредственной близости от самого Угледара находятся стратегически значимые населенные пункты Авдеевка и Марьинка. В случае, если российские силы в самое ближайшее время освободят этот город, то смогут отрезать подвоз боеприпасов на Донецком направлении, с которого ВСУ наносят удары по столице ДНР. - городу Донецку", - отметил чиновник в интервью федеральному телеканалу "Россия-1".

Ранее Пушилин сообщил о том, что взятие российские войсками города Угледар может стать одним из ключевых моментов в военной спецоперации РФ на Украине. По его мнению, освобождение Угледара станет важным шагом на пути к окончательной "зачистке" всей территории Донбасса от украинских военных и боевиков-неонацистов. Кроме того, как подчеркнул Пушилин, взятие Угледара поможет российской армии перейти в масштабной наступление сразу на нескольких важнейших участков линии боевого соприкосновения.