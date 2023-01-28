В Дании сообщили, что западные танки не помогут ВСУ и будут уничтожены Россией

В Дании дали понять, что даже самые современные западные танки ВСУ точно не помогут Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Современные боевые танки, которые отправляют страны Запада на Украину, не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ). Ведь для начала их нужно научиться использовать. Такое мнение высказал доцент датской Академии обороны Клаус Матисен. Кроме того, он обратил внимание на том, что у российской армии в наличии имеется мощное противотанковое оружие.

В разговоре с датским интернет-изданием DR эксперт не исключил возможности того, что Украина вполне может потерять полученные западные (прежде все, немецкие Leopard и американские Abrams) танки практически сразу же после использования, ведь у российской армии помимо противотанковых средств есть еще и другая боевая техника — самолеты и вертолеты.

Матисен также дал понять, что необходимо адекватно и ясно понимать и оценивать истинную силу и мощь Вооруженных сил РФ. По его мнению, европейским и украинским военачальникам следует более грамотно подходить к стратегии и тактике ведения боевых действий, иначе победа РФ станет просто неминуемой.

Ранее о том, что западная военная техника, которую Европейский союз и Соединенные Штаты Америки активно и в большом количестве поставляют Украине, будет довольно быстро полностью уничтожена российскими военными заявляла влиятельный северокорейский политик, сестра действующего лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

По ее словам, все западные танки, которые в ближайшее время будут переданы боевикам Вооруженных сил Украины, так или иначе в конечном счете окажутся "сожжены" и уничтожены российскими военными. Также сестра Ким Чен Ына от лица властей и народа КНДР выразила полную и безоговорочную поддержку проводимой Россией на Украине специальной военной операции по демилитаризации и денацификации страны.