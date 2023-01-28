Jerusalem Post: полиция Израиля застрелила террориста, убившего семь человек в синагоге в Иерусалиме

В Иерусалиме совершен резонансный террористический акт Фото: из соцсетей

В Иерусалиме семь человек погибли при нападении террориста в местной синагоге. Информацию о теракте распространила израильская газета Jerusalem Post.

«Поздно вечером 27 января 2023 года в Иерусалиме, по предварительным данным, был совершен теракт. Речь идет об атаке на местную синагогу. По меньшей мере семь человек погибли в ходе предполагаемого теракта <…> 10 пострадали», — сообщает издание.

Известно, что теракт произошел в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. Местные полицейские оперативно ликвидировали террориста, атаковавшего синагогу.

Известно, что всю ответственность за подготовку и осуществление данного теракта уже публично взяла на себя радикальное палестинское движение ХАМАС. Отмечается, что, по версии представителей ХАМАС, данный террористический акт якобы стал неким "актом возмездия" в ответ на предыдущие действия израильских военных и силовиков (речь идет о недавней масштабной израильской операции в городе Дженине, в результате которой было ликвидировано сразу несколько представителей ХАМАС и близких к ней радикальных группировок).