Италия и Франция собираются закупить 700 зенитных ракет Aster-30 для Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рим и Париж намерены совместно закупить примерно 700 зенитных ракет (ЗРК) Aster-30. Об этом пишет газета Il Messaggero со ссылкой на источник.

Как отмечает издание, данные ракеты используются для оснащения систем противовоздушной обороны (ПВО) SAMP-T, которые Рим и Париж собираются поставить Украине, но, по всей вероятности, не все ракеты будут предназначены Киева, а часть останется в арсеналах Италии и Франции.

По данным газеты, в пятницу, 28 января, министр обороны Италии Гуидо Крозетто и его глава военного ведомства Франции Себастьен Лекорню во время встречи в Риме обсуждали технические детали поставок Украине систем ПВО.

Как передает газета La Stampa, в итоговом коммюнике министров не было упоминания об отправке ЗРК SAMP-T, поскольку, согласно итальянским дипломатическим источникам, «французы попросили еще немного времени». Сообщается, что официальное решение будет принимать премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Газета Il Messaggero также сообщает, что во время переговоров было одобрено производство новых батарей SAMP-T, разработчиком которых является европейский консорциум Eurosam, а стоимость одной батареи составляет около 800 млн евро.