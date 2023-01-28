В России выявлено 7 219 новых случаев заражения коронавирусом 28 января 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в России было выявлено 7 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом, в субботу, 28 января 2023 года, сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным, которые были представлены Оперативным штабом, за прошедшие сутки было подтверждено 42 летальных исхода, а выписано в связи с выздоровлением 4 384 человека, на 10,1 процент меньше по сравнению с минувшей пятницей, 27 января. Количество госпитализаций напротив увеличилось. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 989 человек, что на 5,3 процента больше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на субботу, 28 января 2023 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа за все время пандемии в России выросло до 21 931 480. Жертвами COVID-19 стало 394 944 заболевших, а из больниц выписали 21 394 944 пациента.