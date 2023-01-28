Российский спутник "Луч-5В" вошел в состав международной группировки по поиску и спасению при авариях

Фото: АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"

Российский спутник-ретранслятор «Луч-5В» вошел в состав международной группировки КОСПАС-САРСАТ, предназначенной для поиска и спасания при аварийных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Спутниковая система "Гонец"».

«Космический аппарат-ретранслятор "Луч-5В" введен в состав орбитальной группировки международной спутниковой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ», - приводит РИА Новости заявление пресс-службы.

Для этого эксперты системы «Гонца», а также холдинга «Российские космические системы», которые входят в «Роскосмос», проверили техническую готовность на самом спутнике ретранслятора КОСПАС-САРСАТ, а также подготовку станции приема и обработки данных в Хабаровске.

Специалисты сообщают, что введение в систему еще одного российского геостационарного аппарата сможет серьезно расширить возможности системы в вопросе поиска аварийных происшествий, а также обеспечить «спасение большего числа жизней».

Международную спутниковую систему поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ образовали в 1979 года СССР, США, а также Канады и Франции. На данный момент в проекте принимают участие 45 стран.