Мужчину насмерть придавило выдвижным писсуаром в центре Лондона
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Рабочий был насмерть раздавлен гидравлическим писсуаром во время того, как выполнял работы над устройством в лондонском Вест - Энде.
Как передает Daily Mail, мужчина получил смертельные травмы при сдавливании аппарата, когда выполнял техническое обслуживание выдвижного писсуара. Сообщается, что рабочий скончался, даже не приходя в сознание. Отмечается, что для его спасения собирались использовать вертолет спасательных служб.
Службы экстренной помощи старалась спасти мужчину, однако он скончался на месте. Уточняется, что все происходило в Кембриджском цирке, который расположен на пересечении Шафтсбери - авеню и Чаринг - Кросс - роуд около театра «Палас».
Гидравлические выдвижные писсуары ввел в действие городской совет Вестминстера примерно 20 лет назад, пытаясь помешать британцам справлять нужду на улицах.