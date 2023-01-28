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НовостиВ мире28 января 2023 9:28

Мужчину насмерть придавило выдвижным писсуаром в центре Лондона

Рабочий получил смертельные травмы, когда выполнял техническое обслуживание выдвижного писсуара
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Мужчину насмерть придавило выдвижным писсуаром в центре Лондона

Мужчину насмерть придавило выдвижным писсуаром в центре Лондона

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рабочий был насмерть раздавлен гидравлическим писсуаром во время того, как выполнял работы над устройством в лондонском Вест - Энде.

Как передает Daily Mail, мужчина получил смертельные травмы при сдавливании аппарата, когда выполнял техническое обслуживание выдвижного писсуара. Сообщается, что рабочий скончался, даже не приходя в сознание. Отмечается, что для его спасения собирались использовать вертолет спасательных служб.

Службы экстренной помощи старалась спасти мужчину, однако он скончался на месте. Уточняется, что все происходило в Кембриджском цирке, который расположен на пересечении Шафтсбери - авеню и Чаринг - Кросс - роуд около театра «Палас».

Гидравлические выдвижные писсуары ввел в действие городской совет Вестминстера примерно 20 лет назад, пытаясь помешать британцам справлять нужду на улицах.