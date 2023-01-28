Законопроект о сокращении рабочего времени сельских медиков внесут в Госдуму РФ повторно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проект закона о сокращении рабочего времени до 39 часов в неделю для сельских медиков, а также отпуске сроком до одного года раз в десять лет внесут в Государственную думу РФ повторно. Такое заявление сделал лидер СРЗП Сергей Миронов.

«В ближайшее время мы будем повторно вносить инициативы по этому важнейшему вопросу», - заявила пресс-служба депутата.

Законопроект отклонили палатой на пленарном заседании в минувшую среду, 25 января. По словам Миронова, депутаты высказали замечания по поводу названия документа, а также сокращения рабочей недели для сельских медиков до 39 часов, указывая на то, что на селе будет некому работать.

Сам же лидер СРЗП заявил, что на данный момент существует массовое явление выгорания медицинских работников, а на селе, по его словам, данная проблема стоит более остро. «Там врачи, фельдшеры и медсёстры вынуждены работать днём и ночью. Буквально 24 часа в сутки, и это беда», - подчеркнул он.