Россия и Ливан работают над возобновлением прямого авиасообщения Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти России и Ливана работают над возобновлением прямого авиасообщения между странами, рассказал посол республики в Москве Шауки Бу Нассар.

«К сожалению, с началом спецоперации России и с введением Западом антироссийских санкций у нас нет прямых перелетов. Но мы с коллегами из российского правительства работаем над тем, чтобы найти способ возобновить прямые рейсы между странами», – сообщил он ТАСС.

Дипломат не назвал конкретные сроки возобновления прямого авиасообщения. Одним из препятствий запуска прямых авиарейсов он назвал конфликт вокруг Сирии. По мнению посла, решение сирийского кризиса позволит туристической индустрии «расцвести». Бу Нассар также заявил, что Ливан всегда рад российским туристам, отметив, что в стране проживает большая община граждан России.

Напомним, в июне 2021 года РФ возобновила авиасообщение с Ливаном, которое было прервано в связи с пандемией коронавирусной инфекции. После введения Западом санкций против России из-за спецоперации на Украине прямые авиарейсы в Ливан вновь были приостановлены. В настоящее время в Бейрут можно добраться только стыковочными рейсами с пересадкой в Турции, ОАЭ, Катаре, Бахрейне и других странах Ближнего Востока.