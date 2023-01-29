Трамп обвинил Байдена в попустительстве разоряющим страну коррумпированным политикам

Трамп обвинил Байдена в потакании коррумпированным политикам. Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил действующего президента Джо Байдена в попустительстве коррумпированным политикам. Об этом Байден заявил в субботу 28 января, выступая в штате Нью-Гэмпшир на мероприятии Республиканской партии.

«При Байдене нашу страну уничтожают эгоистичные, коррумпированные представители политического истеблишмента», - цитирует политика ТАСС.

Напомним, Трамп, который заявил о намерении участвовать в президентской гонке в 2024 году, неоднократно выступал против Байдена и политики его администрации.

Ранее Трамп заявил, что администрация США во главе с нынешним американским лидером Джо Байденом довела страну до худших времен.

Также Трамп заявил, что Америка еще не видела столь плохого президента, каким является Байден.

Сообщалось также, что Дональд Трамп объявил Байдена врагом государства и назвал ФБР инструментом борьбы с политическими противниками.