В Москве мужчина зарезал сына и жену

В Москве мужчина убил сына и бывшую жену и покончил с собой. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Москве мужчина зарезал своего сына и бывшую жену, после чего покончил с собой. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Сообщается, что тела двух мужчин и женщины были найдены на улице Флотской в жилом доме.

«На лестничной площадке седьмого этажа 45-летний мужчина в ходе ссоры причинил своему сыну ножевые ранения», - сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

После этого мужчина убил свою 42-летнюю бывшую супругу и покончил с собой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), добавили в прокуратуре.

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