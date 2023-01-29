WP: США и Германия договорились о "прикрытии" для поставок Киеву танков Leopard

Танки Abrams Фото: REUTERS

Соединенные Штаты изначально не планировали поставлять Украине танки Abrams по ряду причин, но им пришлось анонсировать отправку данной техники, чтобы убедить Германию начать поставки Leopard 2 уже сейчас. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне и Белом доме.

Американские журналисты утверждают, что оборонное ведомство США до последнего приводило доводы в пользу отказа от поставок Abrams. В частности, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что танки слишком сложны в эксплуатации и обслуживании, и на обучение украинских военных уйдет слишком много времени.

Еще одним важным стимулом не отправлять Abrams Киеву было использование новейшей брони на основе обедненного урана и опасения, что Россия завладеет этой технологией, пишет издание.

Однако Берлин упрямо отказывался направлять на Украину более примитивные Leopard 2, пока союзники не объявят об аналогичных намерениях.

Источники утверждают, что компромисс предложил госсекретарь США Энтони Блинкен. Согласно его идее, Вашингтон "прикроет" Берлин, анонсировав поставки Abrams в неопределенном будущем. В результате, ФРГ не останется один на один с последствиями портящего отношения с Москвой решения и начнет поставки Leopard 2, у украинских военных будет время пройти обучение, а Пентагон за этот период попытается придумать, как избежать утечки секретной технологии.