Российские ПВО за сутки сбили четыре украинских дрона и 16 снарядов РСЗО Фото: ТАСС

Российские ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника, 16 снарядов РСЗО и одну противорадарную ракету HARM, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских БПЛА в районах населенных пунктов Яковлевка ДНР, Житловка, Червоная Диброва ЛНР», - говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган» в ДНР и Херсонской области, а также одна противорадиолокационная ракета HARM.

Как писал сайт KP.RU, ночью 28 января 2023 года Вооруженные силы России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на Авдеевском направлении.

Отмечалось, что российские разведчики выследили противника при помощи тепловизоров и приборов ночного видения. Украинские диверсанты пытались пересечь линию соприкосновения и проникнуть на территорию России.

Как уточнялось, по диверсионной группе ВСУ был нанесен удар из 152-миллиметровых орудий «Гиацинт» и 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».

25 января 2023 года Вооруженные силы России за сутки пресекли действия семи групп украинских диверсантов в Харьковской области и ЛНР».