В Британию прибыли на обучение танковые экипажи ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Танковые экипажи вооруженных сил Украины прибыли в Британию на обучение управлению танками Challenger 2, которые Лондон планирует передать Киеву, об этом сообщило министерство обороны Великобритании в соцсети Twitter.

«Украинские танковые экипажи прибыли в Соединенное Королевство, чтобы приступить к обучению...», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Соединенное Королевство обеспечит Украину танками Challenger 2 параллельно со странами-партнерами в мире.

Как писал сайт KP.RU, 15 января 2023 года в офисе британского премьера Сунака заявили, что Великобритания намерена передать Украине 14 танков Challenger 2 уже в ближайшие недели.

При этом конкретные сроки, когда танки окажутся в распоряжении боевиков ВСУ, не разглашались, планировалось, что это произойдет еще до конца января 2023 года.

26 января 2023 года замруководителя британского Минобороны Алекс Чак сообщил, что Британия планирует отправить Украине танки Challenger 2 в конце марта текущего года.

Он отметил, что обучение начнется на будущей неделе в понедельник.