Глава Минобороны Украины признал тяжелую ситуацию для ВСУ на востоке

Глава Минобороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военная ситуация на востоке тяжелая для ВСУ, об этом в интервью канадскому телеканалу CBC заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников, сославшись на киевских генералов, отметил, что военная ситуация «сложная, но находится под контролем».

Он признал, что уйдет некоторое время, пока Киев получит обещанные танки и обучит экипажи их управлению. Министр понадеялся, что к марту они будут готовы к использованию.

Как писал сайт KP.RU, 27 января 2023 года Мария Захарова заявила, что поставки западных танков Киеву не изменят ситуацию в пользу Украины, однако выводят противостояние Запада с Москвой на новый уровень.

12 января 2023 года Захарова напомнила, что американское и другое западное оружие на Украине, обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил.

Она подчеркивала, что если на Западе делают вид, что им об этом не известно, это их проблема.

22 декабря 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать запасы вооружений для подразделений, участвующих в спецоперации на Украине.

Глава государства отметил, что ВПК Украины, в отличие от российского, стремится к «обнулению».