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НовостиПолитика29 января 2023 13:43

Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины 29 января 2023 года

Сигналы тревоги звучали на юге Украины
Сергей ГАПЧУК
Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины 29 января 2023 года

Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины 29 января 2023 года

Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области, об этом указывали данные онлайн-карты минцифры.

Как отмечалось, в Одесской области сигнал тревоги прозвучал в 15.29. Затем тревогу объявили в Кировоградской и Николаевской областях, а также подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Как писал сайт KP.RU, 28 января 2023 года воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины.

Как указывалось, сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях, а также на подконтрольных Украине частях Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее 26 января 2023 года воздушная тревога объявлялась во всех украинских регионах.

Напомним, 10 октября 2022 года вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре, спустя два дня после теракта на Крымском мосту.