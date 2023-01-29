Четыре человека погибли в результате обстрела моста под Мелитополем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Четыре человека погибли в результате обстрела моста под Мелитополем, еще пять человек получили ранение, об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, в результате обстрела четыре человека из бригады железнодорожников погибли, пятеро получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь», - заявил Балицкий.

Он подчеркнул, что киевские власти целенаправленно били по гражданскому объекту, совершив очередное преступление против мирных граждан.

Политик добавил, что родственникам погибших и пострадавшим будет оказана максимальная помощь.

Как писал сайт KP.RU, ранее член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов сообщал, что в результате удара украинских боевиков по мосту под Мелитополем погибли два человека, еще семеро ранены.

Он отмечал, что всего пострадало 9 мирных человек. На данный момент известно о двух убитых и семи раненых.

напомним, 29 января 2023 года около 12:30 украинские боевики нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по мосту через реку Молочную в поселок Светлодолинское в Запорожье.

Отмечалось, что ракетный удар украинские военные нанесли во время проведения ремонтных работ сооружения.

22 января 2023 года Рогов сообщал, что украинские войска обстреляли кладбище в Пологовском районе Запорожской области.