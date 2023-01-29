В ДНР разведчики ракетным ударом уничтожили американский БТР М113 и украинских боевиков Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной республике разведчики 58-го отдельного батальона спецназначения уничтожили американский бронетранспортер M113 и украинских боевиков, об этом сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.

«Разведчики 58 отдельного батальона специального назначения (ранее 3 обспн НМ ДНР) продолжают успешно уничтожать западную технику поставляемую ВСУ», - говорится в сообщении.

Как подчеркивалось, в ходе ведения разведки в ночное время суток был обнаружен БТР американского производства М113, из которого высаживались украинские боевики.

Отмечалось, что выявленные цели были немедленно поражены с помощью ПТУР.

Как писал сайт KP.RU, 29 января 2023 года минобороны России сообщило, что за сутки российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника, 16 снарядов РСЗО и одну противорадарную ракету HARM.

Как уточнялось, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских БПЛА в районах населенных пунктов Яковлевка ДНР, Житловка, Червоная Диброва ЛНР.

Кроме того, отмечалось, что за сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган» в ДНР и Херсонской области, а также одна противорадиолокационная ракета HARM.

Ночью 28 января 2023 года Вооруженные силы России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на Авдеевском направлении.