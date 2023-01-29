Рогов заявил, что армия России взяла под контроль девять населенных пунктов в Запорожье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы России в ходе наступательных действий в Запорожской области взяли под контроль девять населенных пунктов, которые ранее удерживали подразделения ВСУ, об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов на телеканале «Россия-1».

«На линии боевого соприкосновения в Запорожской области инициатива в руках наших ребят», - сообщил Рогов.

Он подчеркнул, что малыми силами путем разведки боем из девяти населенных пунктов или выбит противник, или эти пункты взяты под оперативный контроль.

Рогов отметил, что это достаточно большие успехи.

Как писал сайт KP.RU, 25 января 2023 года Владимир Рогов сообщил в эфире радио «Комсомольская правда», что вооруженные силы России продвинулись в направлении города Гуляйполе Запорожской области и взяли под контроль несколько населенных пунктов.

24 января 2023 года Рогов заявил, что наша армия в ходе разведки боем в Запорожской области вскрыла позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны.

Он уточнял, что тактические успехи российских войск, а также точная работа артиллерии и авиации линия фронта постепенно сдвигается к северу Запорожской области, в то время как украинская армия ежедневно несет потери как в живой силе, так и военной технике.