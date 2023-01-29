В Артемовске бойцы «Вагнера» обнаружили изувеченные противником тела иностранных наемников с отрезанными головами

В Бахмуте бойцы «Вагнера» обнаружили изувеченные противником тела иностранных наемников с отрезанными головами Фото: Александр КОЦ

Бойцы «Вагнера» обнаружили на Артёмовском направлении изувеченные противником тела наемников с отрезанными головами и кистями рук, об этом сообщил Евгений Пригожин.

«Сегодня на Бахмуте подразделениями ЧВК «Вагнер» были обнаружены тела с отрезанными головами и кистями рук», - заявил Пригожин.

Он добавил, что также (найдены) телефоны и другая информация о том, что данные тела принадлежат наемникам, которых из-за плотных боев противник не смог вытащить.

Пригожин отметил, что таким образом пытались скрыть их личности.

Он пояснил, что все тела и другие доказательства преступлений будут переданы в следственные органы для принятия дальнейших решений.

11 января 2023 года Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара.

Он подтвердил полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии.

Пригожин подчеркивал, что из города вывели мирных жителей.

Кроме того, он добавил, что российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.