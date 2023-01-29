Ведущая телеканала Welt Франка Лефельдт перепутала Красную армию с «Фракцией Красной Армии» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущая телеканала Welt Франка Лефельдт извинилась в соцсети Twitter после того, как в эфире перепутала Красную армию с леворадикальной немецкой организацией «Фракция Красной Армии» (RAF).

«Я неправильно выразилась во время выпуска», - пояснила журналистка.

Она отметила, что такие оговорки недопустимы в прямом эфире, но они происходят.

Лефельдт подчеркнула, что за ошибкой последовала непропорциональная волна злорадства и особенно сексизма.

Ранее во время эфира Лефельдт заявила, что концентрационный лагерь Аушвиц (Освенцим) освободила «Фракция Красной Армии», что вызвало волну негодования в Германии.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре 2022 года президент США Джо Байден на своем выступлении после промежуточных выборов в конгресс оговорился, «переименовав» Херсон в Эль-Фаллуджу.

Отвечая на вопрос по поводу возможных компромиссов со стороны Украины, американский лидер заявил, что решение за Киевом.

Байден пояснял, что вне зависимости от того, отступают они (российские военные - прим. ред.) из Эль-Фаллуджи или нет... и я имею в виду из Херсона, города Херсон.

Ранее Байден объявил, что авиаперевозчик United Airlines согласился предоставить грузовое пространство для транспортировки еды в США. По словам американского президента, будет 3,7 бутылки питания.