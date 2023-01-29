Эрдоган допустил, что Турция примет шокирующее Швецию решение по членству Финляндии в НАТО Фото: REUTERS

Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое шокирует Швецию, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью.

«Если потребуется, мы можем дать другой ответ», - сообщил Эрдоган.

Глава Турции подчеркнул, что Швеция будет шокирована, когда мы дадим отличающийся ответ по Финляндии.

Как писал сайт KP.RU, днем, 21 января, Расмус Палудан провел возле посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана.

22 января 2023 года председатель правительства Швеции Ульф Кристерссон заявил, что акция с сожжением Корана является неуважением к мусульманам.

В Стамбуле местные жители жестко ответили на провокацию с сожжением Корана. Участники акции сожгли флаг Швеции у здания генерального консульства королевства.

Кадыров резко отреагировал на акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме. Он назвал ее участников бесами и пожелал «гореть им в аду».