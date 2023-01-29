Пользователи Twitter раскритиковали Стивена Кинга из-за его ошибки в слове «Украина» Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали писателя Стивена Кинга в связи с неправильным использованием артикля перед названием Украины. Автор книг ужасов в своем посте назвал страну «the Ukraine» вместо того, чтобы употребить это слово без артикля - именно такой вариант написания отстаивает Киев. Этот небольшой нюанс крайне задел пользователей.

Павел отметил, что «обращение the Ukraine унизительно для нации».

Другой пользователь возмутился, «а ведь в школах вас часто ставят в пример как человека, хорошего знающего грамматику. Нельзя говорить the Ukraine».

Анна подчеркнула, что «только это Ukraine (страна), а не the Ukraine (регион)…».

Как писал сайт KP.RU, в июле 2022 года писатель Стивен Кинг подвергся критике за свои слова о Степане Бандере.

Как отмечалось, пользователей соцсетей возмутила попытка американского писателя отречься от слов о нацистах. Кинг в беседе с российскими пранкерами назвал Бандеру «великим человеком».

Кроме того, ранее Илон Маск вызвал массовый гнев украинцев, когда предложил свое видение решения конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе РФ и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.

Тогда бывший посол Украины в Германии Мельник в нецензурной форме порекомендовал Маску убираться к черту.