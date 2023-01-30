Военный эксперт Дандыкин заявил, что российский танк Т-90М "Прорыв" не уступает «Абрамсам» и «Леопардам» Фото: Иван МАКЕЕВ

Запад обещает Украине поставить танки M1 Abrams, Challenger и Leopard 2. Американская, британская и немецкая техника может оказаться на линии соприкосновения в срок от нескольких месяцев до года.

Но настолько ли сильны эти машины? Ответ на этот вопрос дал военный эксперт Василий Дандыкин. Он призвал не делать фетиш из западной техники, так как российский Т-90М «Прорыв» во многом лучше их.

«Т-90М „Прорыв“ — это самый современный танк, поколения 3+. Он уже присутствует в зоне СВО. Машина обладает меньшим весом и высокой маневренностью, за счет автомата заряжения, у нее высокая скорострельность, а калибр на пять миллиметров больше.

У отечественного танка есть еще одна уникальная особенность – он может стрелять через ствол противотанковой управляемой ракетой. Различается также дальность ведения боя: у нашего танка она доходит до 7 км, а у немецкого – до пяти.

Из плюсов у британского Challenger можно выделить мощную 120-миллиметровую пушку. А у американских «Абрамсов» - связь с космосом и управляемые снаряды. А вот в остальном, по мнению эксперта, эта техника близка к советским танкам модификации «Т».

По мнению Дадыкина, появление западных танков в зоне СВО никак не повлияет на успехи ВСУ.

- Думаю, Leopard будут так же гореть, как горели „Тигры“ и „Пантеры“ во время Великой Отечественной войны. Все будет зависеть от мастерства наших танкистов и летчиков, - заключил он в беседе с Пятым каналом.

К тому же, британские, американские и немецкие танки очень тяжело ремонтировать в полевых условиях. Постоянная отправка их в Польшу – весьма неудобный и дорогостоящий процесс. Кроме того, в момент перевозки техника будет уязвима перед ударами российской авиации, передает ФАН.

А тем временем известный актер Иван Охлобыстин обещает премию в 10 млн рублей за каждый подбитый "Абрамс". Международный политолог и публицист Дмитрий Аграновский поддержал предложение знаменитости.

- Инициативу бизнесменов можно только приветствовать. Будет замечательно, если она получит более широкое развитие, - сказал политолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ведется речь также о поставке Киеву боевых истребителей, но шансы очень малы. Европейские государства не горят желанием задаром лишаться дорогостоящей техники, заявил RT военный эксперт Иван Коновалов.

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