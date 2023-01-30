В МИД России назвали “тупиковым” двусторонний диалог Москвы с США

Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москва намерена противостоять линии Соединенных Штатов на нанесение РФ стратегического поражения всеми доступными средствами, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.

По его словам, "практически по всем азимутам, которые можно представить себе с позиции двустороннего диалога с США" ситуация в настоящее время тупиковая.

Также дипломат добавил, что такая ситуация сложилась из-за “антироссийской линии Вашингтона”, которая ужесточалась в течение последних лет.

Ранее Сергей Рябков объяснил, зачем США объявили о поставках Киеву танков Abrams. По мнению дипломата, Вашингтон руководствуется желанием "подровнять общенатовскую шеренгу".

Также ранее Рябков рассказал, как НАТО подползало к границам РФ, зомбируя соседние страны русофобскими страшилками. России ничего не нужно от Запада, отметил замглавы МИД.

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