Американский астронавт Хобург назвал “потрясающим” сотрудничество России и США в космосе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский астронавт Вуди Хобург заявил, что считает "потрясающим" сотрудничество Соединенных Штатов и России в космосе, которое продолжается, несмотря на "самые тяжелые" времена в двусторонних отношениях государств.

"Честно говоря, это потрясающе - наблюдать такое взаимодействие даже в самые сложные времена", - сказал Хобург в интервью РИА Новости.

Также он рассказал, что российский космонавт показал себя как "отличный член команды".

"Я считаю его другом и не могу дождаться, чтобы полететь с ним в космос", - добавил астронавт.

Как ранее писал сайт KP.RU, половина россиян поддерживают сотрудничество России с США и ЕС в космической сфере. А треть опрошенных верят, что партнеры для освоения космоса РФ не нужны.

Также ранее Илон Маск выступил за сотрудничество США и России в космосе. Американский предприниматель отметил впечатляющие достижения СССР в ракетных науках.