Пушилин рассказал, каким будет восстановленный Соледар

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Город Соледар в ДНР будет застраиваться многоэтажными жилыми зданиями, восстановить частную застройку в городе и его окрестностях не представляется возможным, заявил врио главы республики Денис Пушилин.

Также он уточнил, что восстановление города будет проходить с учетом опыта Мариуполя.

"... Основной упор мы хотим предварительно делать на многоэтажную застройку этого населенного пункта. С ИЖС, частными домами… вопрос всегда сложнее. А с учетом тех разрушений, которые мы наблюдаем сейчас по Соледару и окрестностям, там восстанавливать даже какую-то часть- невозможно", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин в Telegram-канале своей пресс-службы сообщил об освобождении Соледара.

Также ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал освобождение Соледара российскими военнослужащими. По словам официального представителя Кремля, это героические и самоотверженные действия, но на этом не следует останавливаться - спецоперация продолжается.

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