Умерла Лиза Лоринг, актриса, исполнившая роль Уэнздей Аддамс

Лиза Лоринг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умерла Лиза Лоринг - американская актриса, исполнившая роль Уэнздей Аддамс в сериале "Семейка Аддамс" (Addams Family, 1964-1966). Он скончалась в возрасте 64 лет, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь актрисы.

Уточняется, что Лоринг умерла в субботу, 28 января, в больнице в городе Бербанк (штат Калифорния). Причиной е смерти стали осложнений после инсульта, вызванного повышенным артериальным давлением.

Кроме сериала "Семейка Аддамс" актриса также играла роли в таких картинах как "Доктор Килдэр", "Как вращается мир", "Барнаби Джонс", "Остров фантазий" и других.

Ранее сообщалось о смерти американской актрисы Мэри Элис, сыгравшей роль оракула Пифии в фильме "Матрица: Революция". Ей было 85 лет. Она скончалась в своем доме в Нью-Йорке.