В Словении задержали двух бизнесменов по подозрению в шпионаже в пользу России Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Словении задержали двух иностранцев, которые, по версии следствия, под видом предпринимательства занимались шпионажем в пользу России, сообщило издание Delo со ссылкой на следственные органы.

"Сотрудники Словенского агентства разведки и безопасности (SOVA) и сотрудники полиции из Нацуправления расследований в декабре…задержали двух иностранных граждан, который под видом предпринимателей (предположительно - прим. ред.) занимались шпионажем в пользу России", - сообщает сайт издания со ссылкой на источник в прокуратуре Любляны.

Согласно неофициальным данным, было возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". По законам Словении, если вину получится доказать, обвиняемым грозит от полугода до пяти лет тюрьмы

Ранее генпрокуратура Германии обвинила офицера запаса бундесвера в шпионаже в пользу России. Он передавал РФ данные из публичных и закрытых источников, считают в ведомстве.

Также ранее бывший британский дипломат признался в шпионаже в пользу России. Экс-сотрудник посольства Британии в Берлине сообщил, что передавал Москве секретные сведения.