Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожье

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили украинский вертолет Ми-8, два беспилотника, четыре снаряда РСЗО и две противорадарные ракеты HARM, об этом сегодня, 30 января, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Российские средства ПВО возле населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также за сутки ликвидированы два беспилотных летательных аппарата возле населенных пунктов Коломыйчиха и Кременная Луганской Народной Республик…", - уточняется в сообщении Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что российские истребители сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 января 2023 года публикует сайт KP.RU.