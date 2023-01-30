Украинские СМИ подтвердили гибель одного из лидеров УНА-УНСО* Пальчика под Артемовском Фото: REUTERS

Одного из лидеров "УНА-УНСО"* Валерия Пальчика был ликвидирован под Соледаром в Артемовском направлении. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Подробности ликвидации одного из лидеров запрещенной в РФ организации не сообщаются.

Пальчик в течение 30 лет выступал против России и участвовал в военных действиях в Приднестровье, конфликте на стороне Чечни и Грузии.

Напомним, в Германии в возрасте 89-летний умер Юрий Шухевич - сын Романа Шухевича, главы Организации украинских националистов (ОУН)*, последнего главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА)*.

Что касается Романа Шухевича, то после 1943 года он руководил УПА*. Его считают причастным к массовым убийствам поляков и евреев в ходе деятельности УПА* на западе Украины.

ОУН*, УПА*, УНА*, УНСО* - запрещенные в России экстремистские организации