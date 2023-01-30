Президент Хорватии: Крым никогда не будет украинским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад отнял у Сербии Косово, а Крым никогда больше не будет украинским, об этом заявил на брифинге президент Хорватии Зоран Миланович.

«Косово отнято у Сербии, и мы его признали и поддерживаем», - сказал Миланович.

Он уточнил, что когда это сделаете один раз без воли государства, которому принадлежало Косово, то есть, Сербии…, было лишь вопросом времени, когда русские или кто-то еще сделают то же самое.

Президент подчеркнул, что Крым никогда больше не будет частью Украины.

При этом он отметил, что «это настолько ясно, что это говорят и ведущие немецкие генералы, и говорили так еще до конфликта».

Как писал сайт KP.RU, 15 января 2023 года Миланович заявил, что НАТО использует Украину в качестве страны, через которую альянс ведет войну с Россией.

Он пояснил, что решение страны отказаться от участия в конфликте продиктовано категорическим несогласием Загреба с подобной политикой Североатлантического альянса.

Глава республики отметил неэффективность и вредность западных санкций для Европы.

По его словам, введение ограничений против РФ никоим образом не способствует установлению мира на Украине.

Миланович подчеркнул, что, используя политику санкционного давления на Москву, Запад совершенно точно не сумеет достичь своих целей на Украине и все усилия в любом случае окажутся абсолютно тщетными.