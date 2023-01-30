Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины 30 января 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена сегодня, 30 января 2023 года, в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей, об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Также сегодня сигнал тревоги звучал на юге Украины.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, согласно оценкам российских властей, стоят спецслужбы Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 января 2023 года публикует сайт KP.RU.