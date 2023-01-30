В правительстве Германии подтвердили, что Берлин не планирует поставлять истребители ВСУ Фото: REUTERS

Германия не намерена поставлять истребители для Украины, позиция по этому вопросу является неизменной, а все дебаты по данному вопросу - лишние, сообщила журналистам заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман со ссылкой на слова канцлера Олафа Шольца.

Ранее Шольц, отвечая на вопросы депутатов бундестага на прошедшей неделе, заявил, что Германия не планирует поставлять боевые самолеты и отправлять военных на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Также канцлер ФРГ подчеркивал, что страна намерена избегать эскалации между Россией и НАТО.

Ранее стало известно, что Германия собирается передать Украине лишь самые старые танки Leopard 2. Немецкие СМИ уличили власти ФРГ в нежелании предоставлять ВСУ современные танки.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 января 2023 года публикует сайт KP.RU.